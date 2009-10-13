Çinliler bunu da yapıyor

Çin ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un 227 milyon dolarlık bir kopyasını inşa ediyor.

Çin, ülkenin en büyük dünyanın da sekizinci en büyük kenti olan Şangay'ın bu sıfatına yakışır bir projeye imza attı: ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un 227 milyon dolarlık bir kopyasını inşa etmek. Fakat bu sefer amaç biraz farklı. ABD'nin savunma ihtiyacını karşılayan bina, Şangay halkının alışveriş ihtiyacını giderecek. Projenin adı ise Şanghai Pentagon Çarşısı.

Çarşı, ABD Savunma Bakanlığı'nın Virginia'daki karargahından daha büyük ve 283 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor.

2003'te başlayan projenin ise yeni yıl itibariyle bitmiş olması planlanıyor. Çarşı ile ilgili açıklama yapan bir sözcü, "Ertesi yıl inşaat başladı. Neredeyse bitirdik. Projenin tasarımı Pentagon'un görünümünden esinlendi. Bu bina sadece harici olarak etkileyici değil, gerçekten de çok zekice bir tasarım. Lojistik insanların içeride özgürce dolaşabileceği şekilde ayarlandı" açıklamasını yaptı.

İddiaya göre ABD Savunma Bakanlığı, Pentagon'u çalışanların bina içerisinde yürüyerek her ofise yedi dakikanın altında ulaşabileceği şekilde tasarlamış.

Batılı talipler var

Sözcü, "Şimdiden binlerce kira anlaşması yaptık. Bunların arasında birkaç tane Batılı marka da var" diyor, ancak isimlerini açıklamıyor. Vizyonu konusunda hükümetten çok destek aldığını söyleyen binanın sahibi Shanghai Megamall, Birleşmiş Milletler'le de müşteri olarak anlaşmayı başarmış. Şanghay Pentagon'unda BM'nin tedarik ve lojistik merkezi bulunacak. Geçen yıl BM, Çin'de aralarında cep telefonu, elektrikli aletler, mobilya, bitkisel yağ ve tuzun da bulunduğu 1.8 milyar dolarlık mal üretimi yapmış.