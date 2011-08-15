-Çinliler "hayalet"in peşinde İSLAMABAD (A.A) - 14.08.2011 - El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in öldürüldüğü operasyonda düşen ve radara yakalanmayan hayalet teknolojisine sahip olduğu düşünülen helikopterin enkazına Çinli uzmanların ulaşmasına, Pakistan tarafından izin verildiği ileri sürüldü. ABD'nin, hayalet helikopter teknolojisinin Çin'in eline geçmesi anlamına gelen bu iznin, Pakistan-ABD ilişkilerini bozacağı savunuldu. Bir Blackhawk helikopteri, Pakistan topraklarında yapılan ve Bin Ladin'in öldürüldüğü, 2 Mayıstaki operasyon sırasında arızalanarak düşmüş ve Amerikan komandoları helikopteri burada bırakmak zorunda kalmıştı. Düşen Blackhawk'ın, radara yakalanmamasını sağlayan özel bir kaplama ile kaplı, yani "hayalet" teknolojisine sahip olduğu belirtiliyor. Financial Times gazetesinin haberine göre, CIA'in ısrarla Çin'e bu iznin verilmemesini bildirmesine karşın, Pakistan makamları bu isteğe uymadı. Gazetenin haberine göre bir ABD istihbarat yetkilisi, "Pakistan'ın, özellikle de ISI'nin (Pakistan Servisler Arası İstihbarat Yönetimi) Çin ordusuna, Abbottabad'da düşen helikoptere ulaşma izni verdiğine dair ABD'nin elinde bilgi mevcut" dedi. Gazete, Çin ile askeri ilişkilerini geliştirmek isteyen Pakistan'ın, Çin istihbarat birimlerinin enkazdan fotoğraf almalarına, ayrıca helikoptere hayalet özelliğini kazandıran dış kaplamasından örnek parçalar almalarına izin verdiğini kaydetti. Bu kaplama sayesinde helikopterin Mayıs ayındaki Bin Ladin operasyonu sırasında Pakistan radarlarına yakalanmadığı ileri sürülüyor. Ülkenin en üst düzey istihbarat birimi olan ISI'nin yetkilileri ise haberi yalanladı. Financial Times, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asaf Kayani'nin de Çin'e bu yönde bir izin verildiğini yalanladığını kaydetti. Enkazdan alınan, helikopterin kuyruk kısmı ABD'ye getirilmişti.