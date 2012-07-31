Çinli yüzücü doping iddialarını yalanladı

Londra Olimpiyatları'nda 400 metre bireysel karışıkta dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan Çinli yüzücü Ye Shiwen doping kullandığı iddialarını yalanladı.

16 yaşındaki yüzücü, şüpheye yol açan şey son 100 metrede gösterdiği performans "rahatsızlık verici", "üzüntü verici" ve "inanılmaz" şeklinde değerlendirildi.

Ye, kişisel rekorundan 5 saniye daha hızlı tamamladığı yarışta son 50 metreye girdiğinde erkekler bireysel 400 metresinin galibi Amerikan yüzücü Ryan Lochte’den de daha hızlı bir performans sergiledi.

Ye’nin doping kullandığına dair bir kanıt yok ve tüm madalya sahipleri doping testinden geçiyor. Daha önceki performanslarından açık ara daha iyi bir sonuç elde eden sporculara da ek testler yapılabiliyor.

Yorumcular Ye’nin rekorun şaşırtıcı olduğunu ve sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Dünya Yüzme Antrenörleri Derneği Başkanı John Leonard, Ye’nin performansını “inanılmaz” ve “rahatsız edici” olarak değerlendirdi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Sağlık Komisyonu Başkanı Arne Ljungqvist ise spekülasyonların “üzüntü verici” olduğunu söyledi.

Ljungqvist, “Olağandışı bir performans görüldüğünde hemen şüpheyle yaklaşılması bence sporun büyüsüne aykırı” dedi.

Gazetecilerin şüpheler hakkında soru yöneltmesi üzerine Ye Shiwen, “Sonuçlarım sıkı bir çalışma ve antrenmanların sonuçlarıdır ve ben yasadışı hiçbir ilacı kullanmam. Çin halkının elleri temizdir” cevabını verdi.

Çin resmi haber ajansı Xinhua, Ye’nin antrenörü Xu Qi’nin bu sonucu beklediğine dair sözlerini aktardı.

Qi, “Ye’nin sonucunu Lochte ile karşılaştırmak anlamsız” yorumunu yapıp ekledi: “Ye, 300 metre gerideydi ve yarışı kazanmak için elinden gelenin en iyisini yapması gerekiyordu ama Lochte serbestte liderliğini koruyordu ve hızını artırması gerekmiyordu.” (Bbctürkçe)