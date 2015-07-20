T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çinli yetkililer: Bir Uygur Türk’ü AVM’ye bomba yerleştirirken yakalandı

Zanlı: Annemden beni affetmesini istiyorum

20 Temmuz 2015 20:27

Çinli yetkililer, bir alışveriş merkezine bomba yerleştirmeye çalışmakla suçlanan bir Uygur Türkü’nün tutuklandığını açıkladı. Zanlı gözyaşları içinde "Annemden beni affetmesini istiyorum" dedi.

BBC Türkçe’nin Çin’in devlet televizyonu CCTV’den aktardığı haberde, "Aykebayır" adlı kişinin 2013'te Türkiye üzerinden gittiği Suriye'de "bomba yapma" eğimi aldığı öne sürüldü. Ülkenin kuzeyindeki Şiciazuang kentindeki alışveriş merkezine bomba yerleştirmeye çalıştığı öne sürülen zanlı gözyaşları içinde "Annemden beni affetmesini istiyorum" diyor. Haberde, saçı kazınmış, mahkum kıyafeti içindeki görüntülerine yer verilen Aykebayır'ın ülkeye ne zaman döndüğü belirtilmedi.

Sürgündeki Uygur Türklerinin oluşturduğu Dünya Uygur Kurultayı, iddiaları "propaganda" olarak niteledi.

Çin devlet medyası sık sık, kaynak göstermeden Uygur Türklerinin Orta Doğu'daki cihatçılarla bağlantısına işaret eden haberler yayımlıyor. Bazı Uygurlu Türkler, baskı gördüklerini söyleyerek ülkeden kaçıyor.

ETİKETLER

çinuygur türküavmyakalandıaykebayırbombasaldırı

İlgili Haberler

5 soruda Uygur Türkleri ve protestolar

Yakılan Çin bayrakları, Çin restoranlarına saldırılar ve Çin karşıtı gösteriler...

Uygur Türkleri Tayland'dan Çin’e başlarına çuval geçirilerek götürülmüş!

Tayland hükümeti 9 Temmuz’da ülkede tutulan 115 Uygur Türkünün Çin’e iade edildiğini açıklamıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24