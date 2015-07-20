Çinli yetkililer: Bir Uygur Türk’ü AVM’ye bomba yerleştirirken yakalandı

Çinli yetkililer, bir alışveriş merkezine bomba yerleştirmeye çalışmakla suçlanan bir Uygur Türkü’nün tutuklandığını açıkladı. Zanlı gözyaşları içinde "Annemden beni affetmesini istiyorum" dedi.

BBC Türkçe’nin Çin’in devlet televizyonu CCTV’den aktardığı haberde, "Aykebayır" adlı kişinin 2013'te Türkiye üzerinden gittiği Suriye'de "bomba yapma" eğimi aldığı öne sürüldü. Ülkenin kuzeyindeki Şiciazuang kentindeki alışveriş merkezine bomba yerleştirmeye çalıştığı öne sürülen zanlı gözyaşları içinde "Annemden beni affetmesini istiyorum" diyor. Haberde, saçı kazınmış, mahkum kıyafeti içindeki görüntülerine yer verilen Aykebayır'ın ülkeye ne zaman döndüğü belirtilmedi.

Sürgündeki Uygur Türklerinin oluşturduğu Dünya Uygur Kurultayı, iddiaları "propaganda" olarak niteledi.

Çin devlet medyası sık sık, kaynak göstermeden Uygur Türklerinin Orta Doğu'daki cihatçılarla bağlantısına işaret eden haberler yayımlıyor. Bazı Uygurlu Türkler, baskı gördüklerini söyleyerek ülkeden kaçıyor.