Cinli tekstilciler fuarı terk etti

T24-Türk şirketlerinin İstanbul Ev Tekstili Fuarı’na katılmasını istemediği Çinli firmalar kendilerine otopark alanında yer ayrıldığını görünce fuar alanında eylem yaptı. Fuar yönetimiyle tartışmalar sonucunda paraları iade edilen Çinliler fuardan ayrıldı.

17’nci’ndaninı istememesiyle başlayan tartışmalar, dün fuarın açılışında krize dönüştü. 149 Çin şirketinin temsilcisi fuarın ana giriş kapısı önünde İngilizce veaçarak eylem yaptı. Bezlerin üzerine keçeli kalemle yazılarak hazırlanan pankartlardafuarın 5’inci holünün alt katındaki otoparkın kendilerine tahsis edilmesine tepki gösterdi. Çinli şirket temsilcileri kendilerine 11’inci hol sözü verildiğini, sonra 5’inci holde yer alacaklarının belirtildiğini ancak 5’inci holün altındaki otoparka Hol 5.1 adıyla yerleştirildiklerini söyledi. Çinliler, 10 bin dolar verdiklerini ve kendilerineyle beraber stant açma sözü verildiğini belirtti. Sabahtan öğleden sonra 3’e kadar devam eden kriz fuarın organizatörü İstanbul Fuarcılık’ın Çinli firmalara paralarını iade edeceğini bildirmesi üzerine sona erdi. Firmalar fuardan çıkmayı kabul etti.İstanbul Fuarcılık’ın ana şirketi CNR Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı, “Çinlileri ilk kez bu yıl fuara aldık. Giderlerse iyi olur. Çok rahatsızlık yarattılar” dedi. Fuara 149 Çinli firmanın geldiğini belirten Erem, “350 yabancı firma katılıyor. Gelecek yıl daha seçici olacağız” diye konuştu. Çinlilerin Türk sanayiciler tarafından istenmediğini vurgulayan Erem, şunları söyledi: “Geçen yıl 24 Ağustos’ta anlaşma imzalamıştık. Sonra yer kalmadığını söyledik. Çinli fuar acentası 5’inci holün altını kabul etti ama şirketler geldiklerinde itiraz etti.” Çinlilerin probleminin kendileriyle değil acenteleriyle olduğunu savunan Erem “Zaten otellerini de beğenmemişler” dedi.21 Mayıs’a kadar sürecek Evteks 2011’de ilk gün ziyaretçi rekoru kırıldı. Fuarı 5 bin 600’ü yabancı, 25 bin 600 kişi ziyaret etti. Yabancı ziyaretçiler arasında Çinliler yüzde 9’la ilk sıralarda yer aldı.