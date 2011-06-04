-ÇİNLİ ŞİRKET PENTAGON İHALELERİNE GİREMEYECEK ŞANGHAY (A.A) - 04.06.2011 - Çinli uzmanlar, ABD Temsilciler Meclisi'nin onayladığı ve Çin hükümetine bağlı ya da ilişkili şirketlerin savunma ihalelerine girmesine engel olan yasa değişikliğini, "uluslararası ticaret anlaşmalarının ihlali olduğu ve Soğuk Savaş zihniyetini yansıttığı" şeklinde değerlendirdi. Şinhua ajansında yer alan bir analizde uzmanlar, bu kararı, Çin'in dünya genelinde genişleyen gücü nedeniyle ABD'nin hakim konumunu kaybetme endişesi olarak değerlendiriyor. Çin Sosyal Bilimler Akademisi Amerikan Araştırmaları Enstitüsü Silahların Kontrolü ve Yayılmasını Önleme Merkezi Başkanı Gu Guoliang, Pentagon ihalelerine Çin şirketlerinin girişini engelleyen yasa değişikliğini, "Soğuk Savaş zihniyetinin bir ispatı" olarak nitelendirdi ve bu durumun ikili ilişkilerin gelişimine bir kazancı olmadığını söyledi. Milli Kalkınma ve Reform Komisyonu Dış Ekonomik İlişkiler Araştırma Enstitüsü Başkanı Cang Yanşıng da geçen yıllarda yaşanan küresel mali krizin ABD'yi siyaseten çok hassas yaptığını belirterek, ABD'nin kritik savunma anlaşmaları ile daha az önemli olan anlaşmaları birbirinden ayırarak diğer milletlere açması gerektiğini ifade etti. Cang, Çin devlet şirketlerinin savunma ile ilgili mal ve tedarik hizmetinin engellemesinin korumacılık olduğunu kaydetti. Çin Askeri Bilimler Akademisinden Li Şuişıng da ABD'nin, ekonomik meselelere siyaseti karıştırmaması gerektiğini ifade ederek, aksi halde bu durumun karşılıklı siyasi güven ve işbirliğine zarar vereceğini belirtti. ABD Temsilciler Meclisinden geçen ay geçen karara göre, Çin hükümetinin veya Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun sahibi, ortaklığı ya da ilişkisi olduğu şirketler, Amerikan savunma ihalelerine ve işbirliği anlaşmalarına katılamayacak. Söz konusu kararı destekleyen Kongre üyesi Rose DeLauro, bu kararın ABD'nin milli güvenliği başta olmak üzere, ülkenin çıkarlarını korumaya yardımcı olacağını ve ABD'nin uzun vadeli ekonomik büyümesinde küresel rekabet gücünü korumasını sağlayacağını söylemişti.