Çinli özel şirketin uzaya roket gönderme girişimi başarısız oldu

T24 Haber Merkezi

Çin'in özel sektöründen bir şirket, uzaya içinde uydu taşıyan bir roket göndermeye çalıştı. Roket, kalkışının ilk iki evresinde bir sorun yaşamasa da üçüncü evrede ani bir arıza yaşadı ve düştü. Eğer roket başarılı bir şekilde gönderilebilseydi, Çin'de özel sektörün uzaya yolladığı ilk roket olacaktı.

Roketi yollayan Pekin merkezli şirket 'Landscape' detaylı bir açıklamada bulunmadı, sadece sosyal medya üzerinden ''Kaput ayrılışı normal bir şekilde gerçekleşti, ancak ikinci fazdan sonra anormal birşeyler oldu''şeklinde bir paylaşım yaptı.

Roketin arıza yaşadığı anın görüntüleri şöyle: