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ÇİNLİ MÜHENDİSE ''PATLAK LASTİK'' TUZAĞI BURSA (A.A)

07 Mayıs 2011 15:58

-ÇİNLİ MÜHENDİSE ''PATLAK LASTİK'' TUZAĞI BURSA (A.A) - 07.05.2011 - Bursa'da kimliği belirlenemeyen kişiler, otomobil lastiğini patlattıkları Çinli mühendisin araçtan inmesinden yararlanarak 33 bin 700 lira ile 127 bin dolar bulunan çantayı çaldı.  Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bursa ve Antalya'da faaliyet gösteren bazı şirketlerle ticaret yaptığı öğrenilen Çinli Maden Mühendisi Wenxuan Li (27), bir bankanın merkez Nilüfer ilçesi Küçüksanayi şubesinden 33 bin lira ile 127 bin dolar çekerek, 16 SM 135 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Bir süre sonra vatandaşların ikazıyla Üçevler Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde otomobilin lastiğinin patlak olduğunu gören Çinli mühendis ile tercümanı, lastiği değiştirmek için araçtan indi.  Bu sırada adres sormak bahanesiyle Wenxuan Li'nin yanına gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, otomobilin arka koltuğundaki para dolu çantayı çalarak kaçtı. Kısa süre sonra soyulduğunu anlayan Wenxuan Li, polis merkezine başvurdu.  Polis yetkilileri, hırsızların Çinli mühendisi banka şubesinden itibaren takip ettikleri ihtimalini değerlendirerek, bölgedeki MOBESE görüntülerini incelemeye aldı.

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