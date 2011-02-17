-ÇİNLİ HACKERLAR KANADA'YA SALDIRIYOR OTTAWA (A.A) - 17.02.2011 - Çinli hackerların, Kanada'nın finans birimleri başta olmak üzere devlete ait tüm internet servis sağlayıcılarına saldırı başlattığı bildirildi. Kanada Hazine Bakanı Stockwell Day, siber saldırıların gizli finansal bilgilere ulaşma amaçlı olduğunu söyleyerek, "daha önce de bu tür saldırılar olmuştu ancak, bu seferki diğerlerinden daha ciddi" dedi. Hackerların, "spear phishing" denilen yöntemi ustaca kullandıklarını anlatan Bakan Day, "finans birimlerindeki bürokratların yetkilerini, sahte e-postalarla çalmak olarak da tanımlanabilen bu yöntemi, bir süredir deniyorlar. Ancak şu ana dek başarılı olamadılar" diye konuştu. Bakan Day'in Sözcüsü Jay Denney de yaptığı yazılı açıklamada, başlatılan teknik takibin, kendilerine Çin merkezli IP adreslerini işaret ettiğini belirtti. Öte yandan CBC'nin haberine göre hackerlar, Kanada Savunma Bakanlığı'nın tüm askeri bilgi, belge, araştırma ve geliştirme çalışmalarının kayıtlı olduğu Savunma Araştırmaları ve Kalkınma Ajansı'na da saldırdı. Haberde, bu birime yapılan siber atakların sonucu ile ilgili bakanlıktan henüz açıklama yapılmadığı kaydedildi. Kanada, Şubat 2008, Haziran 2009, Ocak 2010 ve Mart 2010'da da çoğu Çinli hackerlar tarafından olmak üzere siber saldırılara maruz kalmıştı. Saldırılarla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak, bundan hükümetin sorumlu olmadığını duyurmuştu. Kanada Genel Denetçisi Shelia Fraser da, 2005'de hükümete verdiği raporunda, devletin IT sistemlerinin korumalarının zayıf olduğunu hatırlatmış ve siber saldırılara karşı uyarıda bulunmuştu.