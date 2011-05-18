Çinli gelin terk edilmeye dayanamadı

T24- Çin'in Çangçun kentinde erkek arkadaşı tarafından terk edilen 22 yaşındaki bir kadının intihar girişimi son anda önlendi.



Reuters'ın haberine göre, 4 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı tarafından terk edilen genç kadın, Jilin eyaletinin Çangçun kentindeki bir apartmanın yedinci katından aşağı atladı.

Ancak çevredekiler, evlilik hazırlıkları yaparken büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve bu yüzden intihar girişimi sırasında gelinlik giydiği belirtilen kadının düşmesine izin vermedi.

Vatandaşlar, gelinliğinden ve kollarından yakaladıkları Çinli kadını pencereden yukarı çekerken, ölümün kıyısından dönen kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.





