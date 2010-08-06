-ÇİNLİ EKİP KARADON'DA ÇALIŞMAYA BAŞLIYOR ZONGULDAK (A.A) - 06.08.2010 - Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağındaki grizu patlamasının ardından ulaşılamayan 2 işçinin düştüğü tahmin edilen kuyuyu onaracak Çinli ekip, vize işlemlerinin tamamlanmasıyla çalışmaya başlayacak. TTK Genel Müdürü Burhan İnan, 17 Mayıstaki grizu patlamasından sonra madenden çıkarılamayan Engin Düzcük ve Dursun Kartal'ın cesetlerinin bulunduğu kuyunun onarımı için Çinli ekibi beklediklerini söyledi. Çinlilerin vize işlemleriyle uğraştıklarını anlatan İnan, şöyle dedi: ''Patlamada hasar gören Karadon Yeni Servis Kuyusu'nu Çinli firma yapmıştı. Bizim o firmayla 10 yıllık parça ve tamir bakım anlaşmamız var. Bundan dolayı onlar çalışma yapacaklar. Vize konusunda bizden de yardım istediler. Gerekli girişimlerde bulunduk. Bugün yarın haber bekliyoruz. İlk etapta 5 kişilik ekip gönderecekler, ondan sonra da ihtiyaç duyuldukça ekipler gelecek. Bir an önce 2 işçimize ulaşmayı istiyoruz.'' İnan, patlamayla ilgili zararın ne kadar olduğu konusunda mahkeme heyeti ve öğretim üyelerinin çalışma yaptığını, tespitlerini rapor olarak sunacaklarını kaydetti.