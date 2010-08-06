T24 LogoT24 Logo
Gündem

ÇİNLİ EKİP KARADON'DA ÇALIŞMAYA BAŞLIYOR ZONGULDAK (A.A)

06 Ağustos 2010 15:23

-ÇİNLİ EKİP KARADON'DA ÇALIŞMAYA BAŞLIYOR ZONGULDAK (A.A) - 06.08.2010 - Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağındaki grizu patlamasının ardından ulaşılamayan 2 işçinin düştüğü tahmin edilen kuyuyu onaracak Çinli ekip, vize işlemlerinin tamamlanmasıyla çalışmaya başlayacak. TTK Genel Müdürü Burhan İnan, 17 Mayıstaki grizu patlamasından sonra madenden çıkarılamayan Engin Düzcük ve Dursun Kartal'ın cesetlerinin bulunduğu kuyunun onarımı için Çinli ekibi beklediklerini söyledi. Çinlilerin vize işlemleriyle uğraştıklarını anlatan İnan, şöyle dedi: ''Patlamada hasar gören Karadon Yeni Servis Kuyusu'nu Çinli firma yapmıştı. Bizim o firmayla 10 yıllık parça ve tamir bakım anlaşmamız var. Bundan dolayı onlar çalışma yapacaklar. Vize konusunda bizden de yardım istediler. Gerekli girişimlerde bulunduk. Bugün yarın haber bekliyoruz. İlk etapta 5 kişilik ekip gönderecekler, ondan sonra da ihtiyaç duyuldukça ekipler gelecek. Bir an önce 2 işçimize ulaşmayı istiyoruz.'' İnan, patlamayla ilgili zararın ne kadar olduğu konusunda mahkeme heyeti ve öğretim üyelerinin çalışma yaptığını, tespitlerini rapor olarak sunacaklarını kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24