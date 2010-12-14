Çinli ekip işçiler için zaman biçti: 45 gün

T24 - Zonguldak’ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayıs’taki patlamanın ardından 2 madencinin cesetlerinin çıkarılması için hasarlı Yeni Karadon Servis Kuyusu’nun onarım çalışmasına başlayacak Çinli firmanın 10 kişilik ekibi, kente gelerek incelemelerinin ardından maden ocağına girdi.

Maden ocağının eksi 540 kodunda meydana gelen patlamada madenci Engin Düzcük ve Dursun Kartal’ın cesetlerinin çıkarılması için hasarlı kuyuda onarım yapılmasına yönelik 18 Ekim’de yapılan uluslararası ihaleyi kazanan Çin’den Sino Steel Industr Trade (SSIT) Group Corporation şirketinin 10 kişilik ekibi kente geldi. Yer teslimi 26 Kasım’da yapılan firmanın çalışanları, TTK Karadon Müessese Müdürü İsmail Güner’den bilgiler almasının ardından madenci elbisesi giyerek, incelemelerde bulunmak üzere patlamanın meydana geldiği maden ocağının eksi 540 koduna indiler.

Çinlilerin ocağa girişini görüntülemek isteyen basın mensuplarına kurum yetkilileri izin vermeyerek bölgeye yaklaşmalarına engel oldu. Kuyunun tamamının temizliği, tahribatın giderilmesi, eksi 540 kodundan eksi 720’ye kadar tüm temizlik ve bakımının yanı sıra ihraç sisteminin ve yardımcı kurtarma vincinin yeniden bütün testlerinin yapılması ve devreye alınmasının 150 gün süreceği, 45 günde de cenazelerin çıkarılmasının öngörüldüğü bildirildi.



