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Bilim / Teknoloji

Çinli bilimciler insan embriyosu klonladı

Çinli bilim adamları, tıbbi araştırmalarda kullanmak üzere beş insan embriyosunu başarıyla klonladıklarını bildirdiler.

04 Şubat 2009 02:00

Çinli bilim adamları, tıbbi araştırmalarda kullanmak üzere beş insan embriyosunu başarıyla klonladıklarını bildirdiler.

Çin resmi haber ajansı Şinhua'nın bildirdiğine göre, embriyolardan dördü sağlıklı donörlerin deri dokularından, beşincisi Parkinson hastalarının hücrelerinden geliştirildi.

Yantai kentindeki Shandong Kök Hücre Mühendisliği Araştırma Merkezinden yapılan açıklamada, yeni klonlama tekniğinin Parkinson hastalığı için yeni tedavi yöntemleri geliştirilmesine yardımcı olabileceği belirtildi.

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