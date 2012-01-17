-Çin'in yarıdan fazlası kentlerde yaşıyor ŞANGHAY (A.A) - 17.01.2012 - Çin'in ekonomik gelişimine paralel olarak şehirlerdeki nüfus oranı ilk kez kırsal kesime oranla yükseldi. Çin Milli İstatistik İdaresinin verilerine göre, 2011 yılında şehirlerde yaşayanların sayısı 690 milyonu geçti. Bu rakamın Çin'in nüfusunun yüzde 51,27'si olduğu kaydedildi. Kırsal kesimlerde yaşayanların sayısının geçen yıla oranla yüzde 14,56 azalarak 656 milyona düştüğü belirtildi. Çin'de son sayıma göre nüfus 1,34 milyara yükselmişti. Ülkede yaşları 15 ile 64 arasında ortalama 1 milyar kişi bulunuyor ve bu da nüfusun yüzde 74,4'üne tekabül ediyor.