Çin'in uzay mekiği Dünya'ya döndü

Uzaydaki 13 günlük görevlerini tamamlayan 3 taykonot Dünya'ya döndü. Uzay kapsülünün yerel saatle 10:05'te Moğolistan'a yaptığı iniş Çin televizyonlarında canlı olarak yayınlandı.

Uzay kapsülünün yerel saatle 10:05'te Moğolistan'a yaptığı iniş Çin televizyonlarında canlı olarak yayınlandı.

Taykonotların ilk sözleri, "Sorunsuz döndük, iyiyiz" oldu. Ülkenin uzay istasyonu projesinde kilit önem taşıyan Shenzhou 9’un dönüşü, canlı yayında milyonlarca vatandaşı ekran başına kilitledi. İnişi takiben bir saatten fazla modül içinde yerçekimine adaptasyon ve sağlık kontrolleri için bekleyen üç taykonot, daha sonra sırayla yere ayak bastı.

Dönüşü fırlatma merkezinde izleyen Çin Başbakanı Wen Jiabao, Shenzhou 9’un görevini başarıyla yerine getirdiğini belirterek, taykonotları kutladı.

Çin, Shenzhou 9 roketiyle uzaya gönderdiği üç taykonotun geçtiğimiz pazartesi günü başarıyla Tiangong-1 uzay laboratuvarına ulaşmasına tanık oldu.

Shenzhou 9, taykonotların komutasında Çin’in ilk uzay laboratuvarı Tiangong-1 ile birleşti.

Böylece, insanlı uzay görevleri ve uzay deneylerinin gerçekleştirilmesi adına büyük bir adım atan Çin, ABD ve Rusya’nın ardından bu uzayda bu kapasiteye ulaşan üçüncü ülke oldu.