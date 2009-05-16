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Dünya

Çin'in seks parkı açılmadan olay oldu

Çin'de çıplak insan heykelleri, dev genital organlar sergileyen seks temalı park protestolarla karşı karşıya.

16 Mayıs 2009 03:00

Çin'in güneybatısında çıplak insan heykelleri, dev genital organlar sergileyen ve bir seks tekniği atölyesine sahip olan seks temalı park protestolarla karşı karşıya.

Chongqing Belediyesi tarafından ekim ayında ‘Aşk Alanı’ adıyla açılması beklenen park, rafa kalkacak gibi gözüküyor.

Park yöneticisi Lu Xiaoqing “Parkı, yetişkinlere uyumlu cinsel yaşam konusunda yol göstermek amacıyla kurmayı planlamıştık. Seks Çin halkı için tabu ama insanlar bu konuda bilgi için daha fazla erişime ihtiyaç duyuyor” dedi. Seks tarihi ve seks teknikleri görüntülerinin de yer aldığı parkın açılışının internette duyurulmasıyla, parkın web sitesine protesto içerikli e-posta yağdı.

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