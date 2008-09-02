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Bilim / Teknoloji

Çin'in rüzgarla yarışan treni

Saatte 380 km. hızla yol alacak tren 1300 km. yolu 5 saatte alacak.

02 Eylül 2008 03:00

Çin'in başkenti Pekin ile finans merkezi Şangay arasında hizmet verecek olan tren, 1300 kilometrelik yolu 5 saatten az bir süreye indirecek. Mevcut durumda iki şehir arası 10 saat sürüyor.

Çin daha önce de Pekin ve liman şehri Tianjin arasında hizmet verecek ve saatte 350 km hıza ulaşabilecek bir treni geliştirme planı olduğunu açıklamış, bu trenin iki şehir arasında 2 saat olan mesafeyi yarım saate indireceğini duyurmuştu.

Ulaştırma Bakanlığı Başmühendisi Zhang Shuguang, Çin'in bu tip trenleri üretiblecek teknoloji konusunda ustalaştığını fade ederek, "Saatte 380 km hız yapacak olan trenin üretimine iki yıl içinde başlayabiliriz. Bu treni Pekin-Şangay arasında kullanacağız" dedi.

Şu anda hizmet veren trenler arasında en hızlısı Japon Shinkansen ve Siemens'in ICE trenleri. Her iki tren de saatte 30 km hıza ulaşabiliyor. Japon treninin yeni versiyonunun son hızının ise 360 km olması bekleniyor.

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