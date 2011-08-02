-ÇİN'İN KUZEYİNDE YAĞMUR, GÜNEYİNDE KURAKLIK ŞANGHAY (A.A) - 02.08.2011 - Çin'in kuzeybatısındaki Şaanşi eyaletinde uzun süredir devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle 120 bin kişinin hayatının olumsuz etkilendiği bildirilirken, ülkenin güneyindeki Guicou eyaletinde kuraklık nedeniyle 1,82 milyon kişinin içme suyu sıkıntısıyla karşı karşıya olduğu belirtildi. Ulusal basındaki haberlerde, kuzey bölgelerdeki şiddetli yağışlar nedeniyle Şaanşi eyaletinde 5 bin 400 hektarlık alan ve 9 bin evin zarar gördüğü ifade edildi. Bölgede ayrıca seller meydana geldiği ve üç kişinin kaybolduğu kaydedildi. Öte yandan ülkenin güneyinde bulunan Guicou eyaletinde uzun süredir devam eden kuraklık nedeniyle milyonlarca kişi ve 550 bin 200 hektarlık tarım arazisinin olumsuz etkilendiği bildirildi. Yetkililer kuraklık nedeniyle doğrudan ekonomik kaybın 1,82 milyar yüen olduğunu açıkladı.