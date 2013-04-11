Fitch, Çin'in kredi notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Çin’in kamu borcu kredi notunu1977'den bu yana ilk kez AA-‘den A+’ya düşürdü.



Kredi notu sadece Çin yuanı üzerindeki kamu borçlarını etkilerken döviz cinsinden kredi notunda değişiklik olmadı. Ancak notun düşürülmesi Çin’in küresel ekonomik krizde iyileşme sürecinin iyiye gitmediğine işaret ediyor. Ülkede kredi veren banka ve özel kuruluşların üzerindeki baskı da giderek artıyor.

Sadece iç piyasada etkili olan borçlanmanın küresel para piyasalarında çok büyük bir etkisi olması beklenmiyor.

Ekonomik belirsizliklerin yoğun olduğu dönemde kredi riskleri büyük önem taşıyor. Büyük bankaların birçoğunun hükümet kontrolünde olması ise ekonomik krizlerin siyasi krize dönüşme endişesini arttırıyor.