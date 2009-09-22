Çin'in ilk domuz gribi aşısı denemesi başarılı

Domuz gribi aşısını ilk Çinliler uygulayacak.

Çin'in ilk domuz gribi (A-H1N1) aşısı denemesinin başarılı olduğu bildirildi.

Yetkililer, dün başkent Pekin'de başlatılan aşılama kampanyasında yaklaşık 100 bin öğrencinin aşılanacağını, dünyada ilk olan böylesine kitlesel aşı kampanyasına katılan öğrencilerde ciddi bir yan etki görülmediğini açıkladı.

Hastalık Kontrol Merkezi'nin Pekin Bürosu Müdürü Zhao Tao, ilk olarak 1 Ekim'deki Ulusal Bayram kutlamalarına katılacak 10 bin 400 öğrencinin aşılandığını belirterek, "Aşılama çok başarılı oldu, henüz ağır ya da normal dışı reaksiyon bildirilmedi" dedi.

Zhao, aşının klinik deneylerde güvenli ve etkili olduğunun ortaya çıkmasına rağmen, yüksek ateş ve kızarma gibi küçük etkilerin olabileceğini, bunların kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Çin, 8 bin 805'i tedavi edilmiş 13 bin 262 domuz gribi vakası bildirdi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede domuz gribinden kimse ölmedi.

Pekin hükümeti, 1.3 milyar nüfusa sahip Çin'de nüfusun yüzde 5'ine yetecek domuz gribi aşısını kafi görüyor.