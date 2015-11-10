Çin'in iddialı Yuan planı



Çin yönetimi Yuan'ı 2020 yılına kadar önemli uluslararası para birimleri arasına yerleştirmek için bir dizi reform yapılacağını duyurdu. Merkez Bankası Başkanı Zhou Xiaouchuan bir ekonomi dergisi için kaleme aldığı makalede sistemik krizlerden korunmak için öncelikle mali sistemin güçlendirileceğini belirtti.

Zhou Xiaouchuan 2016 – 2020 yıllarını kapsayan yeni beş yıllık planda merkez bankasının iletişim yöntemlerinin iyileştirileceğini de dile getirdi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping hafta başında, önümüzdeki beş yıllık dönemde kapsamlı ekonomik ve mali reformlar yapılacağını duyurmuştu.