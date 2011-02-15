Çin'in gözü ABD'nin koltuğunda!

T24 - Çin ekonomisi 2010'da %9.8 büyürken, Japonya %1.1 küçüldü. 5.88 trilyon $'lık ekonomisiyle Çin, ABD'den sonra en büyük ikinci ekonomi oldu

ÇİN dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında Japonya'yı geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti. Tokyo'da açıklanan resmi rakamlar ülkenin geçen yılki Gayrı Safi Milli Hasılası'nın 5.474 trilyon dolar olduğunu ortaya koydu.Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:



Çin'in Gayrı Safi Milli Hasılası ise 5.8 trilyon dolar düzeyinde. Çin'in mevcut büyüme oranlarını koruması durumunda, 10 yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri'ni de geride bırakarak dünyanın en büyük ekonomisi olabileceği belirtiliyor.



Japonya'daki uzmanlar, büyüme rakamlarının beklentilere paralel gelmesine rağmen, Çin'in ikinci sırayı Japonya'dan almasının ülke ekonomisine duyulan güven ve morali zedeleyeceğini söylüyor.



Japonya Ekonomi Bakanı Yosano, Çin'deki büyümenin komşu olarak kendilerini memnun ettiğini belirtirken, 'Biz büyük ekonomiler sıralamasında üst sırada bulunmayı değil, vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyoruz' şeklinde konuştu.





YÜZDE 9 BÜYÜMEYİ YAKALAR



HSBC, Çin'i analiz ettiği raporunda şu ifadeler kullanıldı:



Enflasyon 2011'in ilk çeyreğinde yüksek seyredecek. 2011 TÜFE tahminimizi bir önceki yılın aynı dönemine göre %3.4'ten %3.9'a çıkardık.



Gelecek yıl munzam karşılıklarda %2'nin üzerinde artış ve kredi büyümesinin %16'da sınırlandırılmasını bekliyoruz. Gelecek 12 ayda üç tane yüzde 0,25'lik faiz artırımı bekliyoruz.



Emlak piyasasını soğutma politikası devam edecek



Büyüme tutunacak. Politika sıkılaştırması yeni yatırım projelerini yavaşlatacak. Ancak 100 bini aşkın mevcut demiryolu ve karayolu projesine devam eden yatırım, 10 milyon adet kamu konutu inşaatı ve dirençli olmaya devam eden tüketici güveni gelecek yıl GSYİH'da yaklaşık yüzde 9 artışı destekleyecek.



Dış ticarette yuan kullanımı hızla artacak.



Global piyasalarda yuan ürünlerinin kullanımında artış bekliyoruz.



Yerel yönetimlere banka kredilerini ödemek için tahvil ihraç etme olanağı tanınabilir.



