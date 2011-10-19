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Dünya

Çin'in enerji tüketimi artıyor ŞANGHAY (A.A)

19 Ekim 2011 10:40

-Çin'in enerji tüketimi artıyor ŞANGHAY (A.A) - 19.10.2011 - Çin'in büyüyen ekonomisine ve gelişen şehirlerine paralel olarak her geçen gün yükselen enerji tüketimi geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 12,2 arttı. Çin Milli Enerji İdaresi ülkenin eylül ayındaki enerji tüketiminin saatte 391.5 milyar kilowatta yükseldiğini kaydetti. Ülke genelinde eylül ayı dahil dokuz ay boyunca toplam enerji tüketiminin saatte 3,52 trilyon kilovat olduğu belirtildi. Çin ekonomisinin lokomotiflerinden olan sanayi sektöründe üçüncül endüstriler yüzde 14'lük artış yılın en yüksek elektrik tüketimini yaparken, ikincil endüstrilerin yüzde 12,1, birincil endüstrilerin de yüzde 4,5 oranında artış görüldü. Ülkenin kırsal ve kentsel bölümlerinde de yılın ilk dokuz ayındaki elektrik tüketiminin 482 milyar kilovata yükselerek geçen yıla oranla yüzde 10,6 arttığı kaydedildi. Öte yandan Çin yılın ilk üç çeyreğinde hidroelektrik, termal elektrik, nükleer enerji ve rüzgar enerjisi projelerine toplam 242,8 milyar yüen (yaklaşık 70,8 milyar TL) yatırım yapmıştı.

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