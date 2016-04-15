Çin'in ekonomik büyüme hızı son 7 yılın en düşüğünde

Çin hükümeti 2016 yılının ilk 3 ayına ait ekonomik verileri açıkladı. Buna göre, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,7 büyüdü.

Bu oran, Çin'in 2009'daki küresel mali krizden bu yana bir çeyrekte kaydettiği en düşük büyüme.

Ekonomistlerin beklentisi de Çin'den gelecek ilk çeyrek büyüme verilerinin düşük olacağı yönündeydi.

2015'in son çeyreğinde Çin ekonomisi yüzde 6,8 büyümüştü.

Ancak olumlu sinyal veren göstergeler de var.

Sabit varlık yatırımı sürpriz bir zıplama yaparak, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 10,7 arttı.

Tüketicilerin de daha fazla para harcamaya başladığı görüldü. Perakende satışlar yüzde 10,5 yükseldi.

Çin piyasalarının açıklanan verilere tepkisi ise olumsuz oldu. Şangay borsası güne yüzde 0.33 düşüşle başladı.