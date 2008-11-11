Çin'in dış ticaret fazlası, Ekim’de yüzde 30 arttı

Çin'in de ekonomiyle başı dertte

Çin’den 586 milyarlık canlandırma paketi

ABD ile yapılan ticarette verilen fazla yüzde 13,6 artarak 17,5 milyar dolar, Avrupa ile yapılan ticaretten dolayı verilen fazla ise yüzde 12,2 yükselerek 15,6 milyar dolara çıktı.Küresel talepteki daralmaya karşın Ekim ayında ihracat yüzde 19,1 artarak 128,3 milyar dolar olurken, ihracattaki artış hızı, yüzde 21,5 artışın yaşandığı Eylül ayına göre yavaşladı.Çin'in ithalatı ise zayıf iç talep nedeniyle Ekim ayında sadece yüzde 12,4 artarak 93,1 milyar dolar oldu. İthalat, Eylül ayında 21,3 artmıştı.