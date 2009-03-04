Çin'in deprem bölgesinde 'enkaz turizmi'

Çin, geçen yıl 80 bin kişinin öldüğü, ev ve okulların yıkıldığı deprem bölgesini bu ay sonunda turizme açıyor.



"China Daily" gazetesinin haberine göre, depremin merkez üssü olan Mianyang kentinden enformasyon yetkilisi Chen Wen, turistlerin "büyük bir trajedi ve cesaretin" ortaya çıktığı bu deprem bölgesini ziyaret edebileceklerini söyledi.



Bu yıl Bahar Festivali'nde deprem bölgesini 200 bin kişinin ziyaret ettiğini hatırlatan Chen, Mianyang yetkililerinin talep üzerine halkın trajik deprem bölgelerini görmesini tur programına almaya karar verdiklerini kaydetti.



Haberde, bir günlük tur programında depremde yüzde 80'i yıkılan Beichuan Lisesi ile depremden sonra inşa edilen Jina Qiang köyü ziyaretinin yer alacağı belirtildi. Ziyaretçilerin ayrıca, Tangjiashan'daki "deprem gölü"ne teknelerle gidebilecekleri ya da yerel bir müzede oluşturulan "deprem simülasyonu"na katılabilecekleri ifade edildi.



Sichuan eyalet turizm idaresi de, Mianyang yerel yönetiminin Beichuan, Anxian ile Pingwu ve Jiangyou bölgelerindeki deprem enkazını turizme açmak için 900 milyon yuan (131 milyon dolar) harcayacağını açıkladı.



Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde 12 Mayıs'ta meydana gelen depremde 300 bin nüfuslu Beichuan'da 30 bin, civar kent ve kasabalar dahil olmak üzere ise 80 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.