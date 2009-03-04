T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çin'in deprem bölgesinde 'enkaz turizmi'

Çin, geçen yıl 80 bin kişinin öldüğü, ev ve okulların yıkıldığı deprem bölgesini bu ay sonunda turizme açıyor

04 Mart 2009 02:00

Çin, geçen yıl 80 bin kişinin öldüğü, ev ve okulların yıkıldığı deprem bölgesini bu ay sonunda turizme açıyor.

"China Daily" gazetesinin haberine göre, depremin merkez üssü olan Mianyang kentinden enformasyon yetkilisi Chen Wen, turistlerin "büyük bir trajedi ve cesaretin" ortaya çıktığı bu deprem bölgesini ziyaret edebileceklerini söyledi.

Bu yıl Bahar Festivali'nde deprem bölgesini 200 bin kişinin ziyaret ettiğini hatırlatan Chen, Mianyang yetkililerinin talep üzerine halkın trajik deprem bölgelerini görmesini tur programına almaya karar verdiklerini kaydetti.

Haberde, bir günlük tur programında depremde yüzde 80'i yıkılan Beichuan Lisesi ile depremden sonra inşa edilen Jina Qiang köyü ziyaretinin yer alacağı belirtildi. Ziyaretçilerin ayrıca, Tangjiashan'daki "deprem gölü"ne teknelerle gidebilecekleri ya da yerel bir müzede oluşturulan "deprem simülasyonu"na katılabilecekleri ifade edildi.

Sichuan eyalet turizm idaresi de, Mianyang yerel yönetiminin Beichuan, Anxian ile Pingwu ve Jiangyou bölgelerindeki deprem enkazını turizme açmak için 900 milyon yuan (131 milyon dolar) harcayacağını açıkladı.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde 12 Mayıs'ta meydana gelen depremde 300 bin nüfuslu Beichuan'da 30 bin, civar kent ve kasabalar dahil olmak üzere ise 80 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24