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Ekonomi
Deutsche Welle

Çin’in büyüme hızı geriledi

Çin ekonomisinin büyüme hızı yılın ilk çeyreğinde gerileme kaydetti.

15 Nisan 2015 17:32

Çin hükümetinin verdiği bilgilere göre, Çin ekonomisi
yılın ilk çeyreğinde yüzde 7'lik
büyüme kaydetti. Bir önceki çeyrekte Çin'in gayri safi yurtiçi hasılası yüzde 7,3
oranında artmıştı. Oranlar Çin ekonomisinin büyüme hızında yüzde 0,3'lük bir
gerileme olduğunu ortaya koyuyor. 2014 yılının genelinde Çin ekonomisi yüzde 7,4'lük
büyüme ile son 24 yılın en düşük büyüme oranını görmüştü.

2015 yılının ilk çeyreğindeki büyüme hızı, 2009 yılından bu yana aynı dönemde
görülen en düşük büyüme. Pekin hükümeti büyüme beklentilerinde revizyona giderek,
bu yıl için yüzde 7'lik büyüme beklediklerini açıklamıştı. Komünist yönetim,
sürdürülebilir bir ekonomik modeli yerleştirme amacıyla düşük büyüme hızlarını göze
alıyor.

Mart ayında Çin'in ihracatında da yüzde 15'lik gerileme olmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Welle Türkçe AFP/DW BÖ/BS

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