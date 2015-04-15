Çin’in büyüme hızı geriledi

Çin hükümetinin verdiği bilgilere göre, Çin ekonomisi

yılın ilk çeyreğinde yüzde 7'lik

büyüme kaydetti. Bir önceki çeyrekte Çin'in gayri safi yurtiçi hasılası yüzde 7,3

oranında artmıştı. Oranlar Çin ekonomisinin büyüme hızında yüzde 0,3'lük bir

gerileme olduğunu ortaya koyuyor. 2014 yılının genelinde Çin ekonomisi yüzde 7,4'lük

büyüme ile son 24 yılın en düşük büyüme oranını görmüştü.

2015 yılının ilk çeyreğindeki büyüme hızı, 2009 yılından bu yana aynı dönemde

görülen en düşük büyüme. Pekin hükümeti büyüme beklentilerinde revizyona giderek,

bu yıl için yüzde 7'lik büyüme beklediklerini açıklamıştı. Komünist yönetim,

sürdürülebilir bir ekonomik modeli yerleştirme amacıyla düşük büyüme hızlarını göze

alıyor.

Mart ayında Çin'in ihracatında da yüzde 15'lik gerileme olmuştu.