Çin'in askeri gücü Japonya'yı korkutuyor

T24- Japonya'da hükümet tarafından onaylanan askeri stareji raporunda Çin'in artan askeri gücünün uluslararası bir endişe kaynağı olduğu öne sürüldü.



BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, raporda, Kuzey Kore'nin de büyük tehlike arzeden bir istikrarsızlık unsuru olduğu savunuldu.



Bakanlar Kurulu'nun onayı alan strateji raporu, Japonya'nın önümüzdeki 10 yıla ilişkin askeri politikalarına temel oluşturuyor.



Uzmanlara göre, Japonya savunma stratejisini Asya'da değişen dengelere göre yeniden şekillendiriyor.



Buna göre Çin kıyıları yakınlarındaki adalarda konuşlu birlikler takviye edilecek. Soğuk savaş yıllarında Rusya'dan gelebilecek bir saldırıya karşı Kuzey'de konumlandırılan askeri birliklerde ise indirime gidilecek.



Tank sayısı üçte bir oranında azaltılırken, denizaltı filosu genişletilecek savaş uçakları modernize edilecek.



Füzesavar sistemleri





Strateji raporunda Kuzey Kore'nin füze ve nükleer programıyla ilgili endişeler dile getiriliyor.

Bu nedenle, bir saldırı olasılığına karşı ülkenin farklı noktalarına Patriot füzesavar sistemlerinin kurulması, bu füzeleri havada vurabilecek savaş gemilerinin sayısının artırılması öngörülüyor.

Japonya'nın çok güçlü bir ordusu var. Ama Japon anayasası, ordunun saldırı değil savunma konumunda olmasını şart koşuyor.

BBC Tokyo muhabiri Roland Buerk, "Yeni strateji Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndaki saldırganlığının ne unutulduğu ne de affedildiği Asya'da yakından izlenecek" diyor.

Eylül ayında, Doğu Çin denizinde, iki ülkenin de hak iddia ettiği adalar yakınında bir Çin balıkçı gemisine el konulması sonrasında Çin-Japonya ilişkileri gerilmişti.