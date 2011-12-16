-Çin'in ABD'deki konsolosluğuna silahlı saldırı LOS ANGELES (A.A) - 16.12.2011 - ABD'nin Los Angeles kentindeki Çin Konsolosluğu'na silahlı saldırıda bulunuldu. Los Angeles Times gazetesinin haberinde, dün yerel saatle 14.15'te düzenlenen saldırıda bir kişinin dışarıdan binaya 9 el ateş ettiğini, ancak olayda yaralanan bulunmadığını bildirdi. Polis sözcüsü Gregory Baek, adı açıklanmayan saldırganın olaydan 3 saat kadar sonra kendiliğinden gelerek polise teslim olduğunu söyledi. Saldırının olduğu gün daha erken saatlerde Çin'deki insan hakları ihlallerini protesto eden bir grubun konsolosluk binası önünde gösteri düzenlediği belirtildi. Olay hakkında açıklamada bulunan bir koruma görevlisi, gösteri sırasında, bir koruma görevlisinin protestocu gruptan bir kişinin elindeki pankartı alarak çöpe atması üzerine, elinden pankartı alınan göstericinin kızarak aracına bindiği ve konsolosluk binasına ateş açtığını iddia etti.