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Dünya

ÇİN'İ "NOCK

30 Temmuz 2011 21:48

-ÇİN'İ "NOCK-TEN" TROPİK FIRTINASI VURDU ŞANGHAY (A.A) - 30.07.2011 - Çin'in güneyindeki Haynan adasını vuran Nock-Ten tropik fırtınası nedeniyle, yaklaşık 190 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi. Şinhua ajansının haberinde, şiddetli yağmurlar nedeniyle adadaki kıyı köylerinde hasar olduğu kaydedildi. Yetkililer, fırtınanın Çin'in güneyindeki Guangdong eyaleti ve Guangşi Cuang Özerk Bölgesinde bir tahribata yol açmadığını açıkladı. Fırtınanın Haynan adasının ardından Vietnam'ın kuzey bölgelerine doğru hareket etmesi bekleniyor.

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