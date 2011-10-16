'Çingene'ye 3 bin lira ceza

T24 - Balkondan çamaşırlarına su damlatan temizlikçi kadına "Pis Çingene, görgüsüz kadın" diyen F.Y.'yi mahkeme, 2.5 ay hapis ve 3 bin TL tazminat cezasına çarptırdı.



Edirne'de temizlik için yardıma gittiği evde çiçekleri sularken alt kattaki komşunun hakaretine uğrayan Hati Özpınar, açtığı dava sonucunda komşuyu mahkum ettirdi.



Sabah gazetesinin haberine göre olay yaklaşık üç ay önce meydana geldi. Özpınar, temizlediği evin balkonunda çiçekleri sularken alt kattaki komşunun çamaşırlarına su damlattı. Komşu F.Y., Özpınar'a "Pis Çingene, görgüsüz kadın. Bir daha buraya gelme. Gelirsen senin ayaklarını kırarım" sözleriyle hakaret etti. Karakola giden Özpınar, polislerin kendisini ciddiye almaması üzerine durumu evini temizlediği aileye anlattı.



Ailenin Özpınar'ı avukat Ünsal Eral'a yönlendirmesinin ardından F.Y. aleyhine hakaret suçlamasıyla açılan dava geçen ay sonuçlandı. Mahkeme, F.Y.'nin 2 buçuk ay hapis yatmasına ve 3 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Avukat Eral, davayla ilgili şöyle konuşmuştu: "Özpınar'ın şikayeti üzerine kamu davası açtık. F.Y. 75 gün hapis cezası aldı ve cezası onandı. Hapis cezası paraya çevrildi. Manevi tazminat davasını da kazandık. Bu dava gelecekte yaşanacak benzer olaylarda emsal olacaktır. İnsanı din, dil, ırk farklılığını dile getirerek aşağılamanın bir hakaret olduğu ve bu açıdan verilen kararın örnek olması gerektiği artık kayıtlara geçti."

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Özpınar ise yaşadıklarını şöyle anlattı: "Çiçekleri sularken alt komşunun çamaşırlarına su damlatmışım. F.Y. alt kattan bana, 'Bakar mısın' diye seslendi. Kendisine baktığımda, 'Görmüyor musun yaptığını' dedi. Özür diledim. Sonra, 'Çamaşırlarınızı yıkarım' diyerek durumu düzelteceğimi söyledim. Bana, 'Kimsin sen? Ayağını keserim senin' diye bağırmaya başladı. Çok korktum. Bana, 'Görgüsüzsün, senin böyle bir evin var mı' diyerek hakaretlerine devam etti. Akşam karanlığında evden kaçarcasına çıkarak gittim. Daha sonra aynı eve temizliğe yine gittiğimde F.Y. bana, 'Pis Çingene yüzüme iyi bak, iyi tanı beni. Senin ayaklarını buradan keseceğim' dedi. İlk olarak karakola gittim ama polisler beni ciddiye almadı. Bunun üzerine olayı avukata taşımaya karar verdim."

Alkışlanacak bir karar (Yusuf Alataş - Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu Başkan Yardımcısı):



Nefret suçlarıyla ilgili düzenlemeler bir an önce yapılmalı. Bir insana sırf kimliğinden dolayı hakaret etmenin maalesef cezası yok. İnsanın etnik, siyasi ve cinsel kimliği yasalarda açık bir şekilde düzenlenmemiş. Mahkeme hakaret olarak kabul etmiş ve öyle ceza vermiş. Şu andaki mevzuata göre doğru ve emsal bir karar. Hakimin kararı alkışlanacak bir karardır. Bu meseleyi mahkemeye taşımak da bir cesarettir. Çünkü bugüne kadar böyle olaylar hep inkar edildi. Taraflar cesaret edemedi.

Başka etnisiteler de korunmaya başlandı (Ergin Cinmen - Avukat):



Türkiye'de dili, dini ve ırkından dolayı kimsenin aşağılanamayacağına yönelik bir nefret suçları düzenlemesi bulunuyor. Ancak düzenleme yeterli değil. Son yıllarda sıkça rastladığımız bu hakaret tarzıyla ilgili savcılar dava açıyordu. Sonuçlanan pek olmamıştı. Son derece sevindirici bir karar. Ceza kanunundaki nefret suçu diyebileceğimiz suçun hukuken düzenlemesi lazım. Cezalar ağırlaştırılmalı. Hakim iyi bir kararın altına imza atmış. Bu önemli ve altı çizilmesi gereken bir uygulamadır. Bugüne kadar "Ermeni Soykırımı'na" karşı söylenen laflar ırkçılık sayılıyordu. Türk etnisitesinin dışındaki etnisiteler de artık korunmaya başladı.



