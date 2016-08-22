Ciner Holding’ten Sözcü’ye 500 bin liralık dava

Ciner Holding, Sözcü gazetesine 500 bin liralık dava açtığını duyurdu. Holdingin hukuk müşavirliğinden yapılan açıklamada “İftira ile yargı önünde hesaplaşacağız” ifadelerini kullandı.

Ciner Holding’ten yapılan açıklama şöyle:

21.08.2016 tarihli Sözcü Gazetesi’nde, şirketimizle ilgili acınacak derecede gülünç, maskaralık derecesinde saçma ve sadece yazı sahibinin karakter seviyesini ortaya koymaktan başka bir mahiyeti bulunmayan iftira niteliğindeki yazıyla ilgili olarak; yazı sahibi aleyhine 500 bin TL manevi tazminat istemiyle dava açılmıştır. Söz konusu müfteriyle yargı önünde hesaplaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

CİNER Yayın Holding Hukuk Müşavirliği