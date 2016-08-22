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Medya

Ciner Holding’ten Sözcü’ye 500 bin liralık dava

“İftira ile yargı önünde hesaplaşacağız”

22 Ağustos 2016 20:23

Ciner Holding, Sözcü gazetesine 500 bin liralık dava açtığını duyurdu. Holdingin hukuk müşavirliğinden yapılan açıklamada “İftira ile yargı önünde hesaplaşacağız” ifadelerini kullandı.

Ciner Holding’ten yapılan açıklama şöyle:

21.08.2016 tarihli Sözcü Gazetesi’nde, şirketimizle ilgili acınacak derecede gülünç, maskaralık derecesinde saçma ve sadece yazı sahibinin karakter seviyesini ortaya koymaktan başka bir mahiyeti bulunmayan iftira niteliğindeki yazıyla ilgili olarak; yazı sahibi aleyhine 500 bin TL manevi tazminat istemiyle dava açılmıştır. Söz konusu müfteriyle yargı önünde hesaplaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

CİNER Yayın Holding Hukuk Müşavirliği

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