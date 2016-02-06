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Spor

Çin'e transfer olan Ersan formayı giydi

Beşiktaşlı Ersan Adem Gülüm, Çin ekibi Hebei Chine Fortuna'ya transfer oldu

06 Şubat 2016 17:25

7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Çin ekibi Hebei Chine Fortuna ile anlaşan Beşiktaşlı futbolcu Ersan Adem Gülüm, yeni takımının formasını giydi.

Tecrübeli oyuncu, fotoğrafıyla birlikte yayımladığı mesajında, "Futbol kariyerimde açtığım yeni sayfada bundan böyle Hebei China Fortune Kulübünün başarısı için ter dökeceğim. Transferimde emeği geçen herkese, başta başkanımız Fikret Orman'a ve yeni kulübümün başkanı Fu Qiang'a teşekkür ediyorum. Her zaman kartal yürekle savaşmaya devam!" ifadelerini kullandı.

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