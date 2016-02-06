Çin'e transfer olan Ersan formayı giydi

7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Çin ekibi Hebei Chine Fortuna ile anlaşan Beşiktaşlı futbolcu Ersan Adem Gülüm, yeni takımının formasını giydi.

Tecrübeli oyuncu, fotoğrafıyla birlikte yayımladığı mesajında, "Futbol kariyerimde açtığım yeni sayfada bundan böyle Hebei China Fortune Kulübünün başarısı için ter dökeceğim. Transferimde emeği geçen herkese, başta başkanımız Fikret Orman'a ve yeni kulübümün başkanı Fu Qiang'a teşekkür ediyorum. Her zaman kartal yürekle savaşmaya devam!" ifadelerini kullandı.