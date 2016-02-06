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Spor

Çin'e transfer olan Burak Yılmaz'dan veda paylaşımı

Burak Yılmaz, 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Çin'in Beijiing Guoan takımıyla ön anlaşma sağladı

06 Şubat 2016 09:48

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Burak Yılmaz, ara transfer döneminin en çok parlayan ülkesi Çin'in Beijing Gouan ile 4 yıllık prensip anlaşmasına varmasının ardından kişisel Twitter hesabından veda paylaşımı yaptı.

Burak Yılmaz dün akşam 23.30 sularında Twitter'dan 4 yıldızlı formayla olan bir fotoğrafını paylaştı.

Burak Yılmaz, 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Beijiing Guoan Kulübü'yle ön anlaşma sağladı. Galatasaray Kulübü ve Çin ekibi Beijing Gouan arasındaki transfer görüşmeleri henüz resmiyete kavuşmuş değil.

Galatasaray'dan maç başı ücretleri de dahil edildiğinde yıllık 4milyon euro kazanan Burak Yılmaz'a, Çin ekibi Beijing Gouan'in teklifi ise 7 milyon euro olduğu öğrenildi.

Yaşadığı mali sorunlar nedeniyle UEFA organizasyonlarından men edilme cezasıyla karşı karşıya olan Galatasaray Kulübü, bu transferle bir nebze olsun nefes almak istiyor. Burak Yılmaz'ın transfer olmsaı durumunda sözleşmesinden madde nedeniyle bonservis bedelinin %25'ini Trabzonspor Kulübü alacak.

Galatasaray'a, 2012-2013 sezonu başında Trabzonspor'dan transfer olan Burak, sarı-kırmızılı ekipte birçok önemi başarıya katkı sağladı. Burak, Galatasaray'da ikişer lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşarken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

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