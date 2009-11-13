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Yaşam

Cindy Crawford'a 100 bin dolarlık şantaj

Amerikan federal makamları, Cindy Crawford'dan şantajla 100 bin dolar sızdırmaya çalışan Türk asıllı Alman vatandaşı hakkında dava açtı.

13 Kasım 2009 02:00

Amerikan federal makamları, eski top model Cindy Crawford'dan şantajla 100 bin dolar sızdırmaya çalışan Türk asıllı bir Alman vatandaşı hakkında dava açtı.

Amerikan basınında çıkan haberlere göre, kısa süre önce belirtilmeyen bir nedenle Almanya'ya sınır dışı edilen 26 yaşındaki Edis Kayalar, Crawford ve iş adamı kocası Rande Gerber'den, çiftin 7 yaşındaki kızlarının bir sandalyeye kelepçelenmiş ve ağzı kapatılmış bir fotoğrafını yayımlama tehdidiyle para koparmaya çalıştı.

Soruşturmayı yürüten federal adli makamlar, fotoğrafın küçük kızın bakıcısı tarafından "hırsız-polis" oyunu oynarken çekildiğini ve Kayalar'ın fotoğrafı ilişki kurduğu bakıcının cep telefonundan ele geçirdiğini belirledi.

Kendisi de mankenlik yapan Kayalar'ın daha sonra eski süper model Crawford ile temasa geçerek, fotoğrafı yayımlama tehdidiyle 100 bin dolar para istediği belirtildi.

Cindy Crawford'un sözcüsü Annett Wolf, Kayalar'ın şantajından sonra çiftin FBI'ı durumdan haberdar ettiğini ve federal makamların dava açmasını desteklediğini bildirdi.

1998'de evlenen ve iki çocukları bulunan Crawford ve Gerner'in kızlarının fotoğrafını her kim dağıtmak, yayımlamak veya satmak isterse adli yollara başvuracakları da kaydedildi.

Amerikan federal yetkilileri de, şantajla ilgili Alman makamlarıyla temas kuracaklarını açıkladı.

TMZ.com web sitesi de, Kayalar'ın 2 yıl hapis cezasına çaptırılabileceğini bildirdi. 

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