Cindoruk: Medyaya baskı yapan kaybeder

DP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, medyaya yapılan kaba baskılar, vergi hücumlarında kaybedenin siyasetçi olacağını belirtti.



Türkiye Gazeteciler Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu, Ankara Ticaret Odası Konferans Salonu’nda başladı. Genel kurula, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, KKTC’nin Ankara Büyükelçisi Namık Korhan, DSP Genel Başkanı Masum Türker, DP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Salih Melek, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Ertan Cillov, bazı DTP ve CHP milletvekilleri ile delegeler katıldı.



Kaba baskı, vergi hücumu



Kurulda konuşan Cindoruk, siyasetin etkinliğinin medya karşısında azaldığını belirterek, 'Hep medya kazandı, medyayla savaşan siyasetçiler devrildi' dedi ve şöyle devam etti:



'Son zamanlarda hükümetin medyaya karşı davranışlarına güçlü cevap verilmesi gerekir. Siyasi nedenlerle eğer Silivri Hapishanesi’nde televizyon sahipleri, muhabirinden başyazarına kadar gazeteciler varsa Türkiye’de özgür basın olduğunu söylemek zordur. Siyaset haksız rekabete yol açmamalıdır. Sizin yaptığınız bu kaba baskılar, vergi hücumları, vatandaşların zihninde berrak sonuçlar verir. Gerçek çıplak yüzüyle ortaya çıkar. Kaybedenler siyasetçiler olur.'



DSP Genel Başkanı Masum Türker de vergi konusunun medya üzerinde 'Demokles’in Kılıcı' haline getirildiğini savunarak, 'Şu anda Doğan grubunun karşısında olduğu konuyu uzman olarak baktığımda bu dönem, vergi kanunlarının zorlanarak yorumlanıp bir ceza kesildiği dönemdir' dedi.

