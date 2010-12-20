Cindoruk il kongresinde 'Çillercilere' isyan etti!

T24 - DP Genel Başkanı ile Balıkesirli partililer arasında 'Çiller atışması' yaşandı. Cindoruk, "Artık Çiller'i istiyoruz" diyenlere, ''Ne bağırıyorsunuz. Gelmiyor işte'' karşılığnı verdi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, partisinin Balıkesir il kongresine katıldı.



Kongrede, partinin sıcak gündem maddesi genel başkanlık konusunda 'atışma' yaşandı.



Cindoruk, 'Başbakan Çiller', 'Artık Çiller'i istiyoruz' şeklinde bağıran partililere ''Ne bağırıyorsunuz. Gelmiyor işte'' dedi.



Bazı partililerin, 'Gidip getireceksin Başkan' diye karşılık vermesi üzerine Cindoruk, şöyle devam etti:



''Burası parti kongresi, karşınızda partinin genel başkanı var. Bizim partimizin temeli sevgiye, saygıya, vefaya, geçmişe bağlılığa dayanır. Öyle bağırıp çağırmakla olmaz. Hiç kimse sizin uşağınız değil. Oturup dinleyeceksiniz.



Türkiye bir tehlikeden geçiyor, bu partinin de birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Bağırmakla sesinizi duyuramazsınız. Bu arkadaşımızın adresi belli gidin, çağırın gelsin. Ben yerimi O'na bırakacağımı söyledim, daha ne diyeyim.



İki şartım var. Biri dediğim gibi partiye gelmesi. İkincisi bizim savunduğumuz fikirleri savunacağımızı söylesin. Türkiye ile ilgili o kadar önemli şeyler söylüyoruz ki, bunların arkasında dursun.''





'O HİÇ ORTADA YOK'



Cindoruk, televizyon televizyon, kürsü kürsü, il il, ilçe ilçe dolaştıklarını belirterek, ''Korkmadan fikirlerimizi söylüyoruz. Bizim de çocuklarımız var. Biz söylüyoruz, parti kongreleri yapıyoruz O hiç ortada yok. Şimdi çıksın söylesin. Ne yapacak, ne söyleyecek, bizim söylediklerimizi doğru buluyor mu? Ben 1953 yılından beri bu partideyim. Böyle bir hareket görmedim. Bu saygısızlığı yapan arkadaşlarımı ayıplıyorum'' diye konuştu.





'İKİ DİL' TARTIŞMASI



Öte yandan Cindoruk, İlhan Erdinç'in il başkanlığına seçildiği kongrede, Çiller tartışması öncesi bir konuşma yaptı.



Anayasa değişikliğiyle demokrasinin ileri değil geri gittiğini ileri süren Cindoruk, 'İki dil' tartışmalarına da değindi:



''İki bayrak, iki devlet ve iki dil Türkiye Cumhuriyeti'nin sonu olur. Biz Cumhuriyetimizi sonlandırmak değil, devam ettirmek istiyoruz. Türk halkının yüzde 95'i de böyle düşünüyor.''







