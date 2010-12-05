-ÇİN'DE OTLAK YANGINI 22 CAN ALDI PEKİN (A.A) - 05.12.2010 - Çin'in güneybatısında çıkan otlak yangınında en az 22 kişi öldü. Şinhua haber ajansının yerel yetkililerden alınan bilgiye dayanarak bildirdiğine göre, Sichuan eyaletindeki Garze Tibet Özerk İli'ne bağlı Daofu ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangın, askerlerin ve yerel halkın çabalarıyla öğleden sonra kontrol altına alındı. Ancak aniden çıkan fırtınadan dolayı tekrar hızlanan alevler kurtarma çalışmalarına katılanları mahsur bıraktı. Bir kişinin de ciddi şekilde yandığı açıklandı.