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Ekonomi

Çin'den yüzde 7'nin üzerinde büyüme

Çin ekonomisinin, ocak-eylül döneminde yüzde 7'den fazla büyüdüğü açıklandı.

19 Ekim 2009 03:00

Çin ekonomisinin, ocak-eylül döneminde yüzde 7'den fazla büyüdüğü açıklandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkan Yardımcısı Şiong Bilin, yaptığı açıklamada, yılın 9 ayında Çin ekonomisinin yüzde 7'den fazla büyüdüğünü söyledi.

Büyümenin, 2009 yılı genelinde, hedef olan yüzde 8'i geçeceğini ifade eden Şiong, "Bu yıl için yüzde 8 hedefini başarmak sorun olmayacak" dedi.

Şiong, hükümetin 4 trilyon yuanlık (586 milyar dolarlık) teşvik paketinin ekonomiyi küresel mali krizden kurtarmada temel faktör olduğunu belirtti.

Ancak özellikle inşa projelerine odaklanan teşvik paketinin, Çin'in kronik problemi olan kapasite fazlası sorununun daha da kötüleşmesine neden olabileceği uyarısında bulundu.

Çin'de özellikle çimento ve çelik gibi sanayi ürünlerinde kapasite fazlası bulunuyor.

Çin'de, düşen ihracata karşılık perakende satışlar ve sanayi üretimindeki dayanıklılık ekonomideki sıkıntıyı hafifletiyor.

Öte yandan, devlete bağlı Kalkınma Araştırma Merkezi uzmanı Yu Bin de bu yılın ikinci yarısında büyümenin yüzde 9'u geçebileceğini kaydetti.

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