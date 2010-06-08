Çin'den yeni rekor

T24- Çin'in güneydoğusunda yer alan Ganzu şehrindeki dev çan kulesinde yer alacak 13 metre çapındaki saatler Big Ben'dekilerin iki katı büyüklüğünde. Dev çan kulesi 113 metreyle de Big Ben'den daha yüksek olacak.



İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, İngiliz "Smith of Derby" şirketi tarafından inşa edilen saat kulesi için ileri teknoloji kullanılacak. Saat kulesinin açılışının gelecek ay sonunda yapılması bekleniyor.



Geçen yıl 150'nci yılını kutlayan 96 metre yüksekliğindeki "Big Ben" kulesindeki saatler 7 metre çapında.