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Dünya

Çin'den yeni rekor

İngiltere'nin başkenti Londra'da, parlamento binasına bitişik olan dünyaca ünlü saat kulesi "Big Ben", "en büyük dört yüzlü saat kulesi" unvanını Çin'

08 Haziran 2010 03:00

T24- Çin'in güneydoğusunda yer alan Ganzu şehrindeki dev çan kulesinde yer alacak 13 metre çapındaki saatler Big Ben'dekilerin iki katı büyüklüğünde. Dev çan kulesi 113 metreyle de Big Ben'den daha yüksek olacak.


İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, İngiliz "Smith of Derby" şirketi tarafından inşa edilen saat kulesi için ileri teknoloji kullanılacak. Saat kulesinin açılışının gelecek ay sonunda yapılması bekleniyor.


Geçen yıl 150'nci yılını kutlayan 96 metre yüksekliğindeki "Big Ben" kulesindeki saatler 7 metre çapında.

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