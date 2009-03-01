Çin'den uzay atılımı

Çin, yörüngede kendisine ait bir uzay istasyonunun ilk modülünü 2010'da uzaya fırlatacağını ve 2011 başlarında da ilk uzay aracının modüle kenetleneceğini açıkladı.



Çin'in resmi Yeni Çin haber ajansının bildirdiğine göre, uzay programı yetkilileri, "Tiangong-1" (Yıldız Sarayı-1) modülünün 2010'un sonunda fırlatılması ve 2011 başında da "Şenzu-8" uzay aracıyla kenetlenmesinin öngörüldüğünü belirttiler.



"Tiangong-1" adı verilen modülün, Çinli astronotların yaşamaları ve yer çekimsiz ortamda bilimsel deneyler yapabilmeleri amacıyla güvenli şekilde tasarlandığını bildiren haber ajansı, 8,5 ton ağırlığındaki "Tiangong-1"in bir uzay istasyonu kurulmasının ilk aşamasında uzun süre destek almaksızın faaliyet gösterebileceğini duyurdu.



Çin uzay programının yöneticileri, uzayda yarı daimi ilk istasyonu kurmak amacıyla daha sonra aralarında kenetlenmeleri suretiyle "Tiangong" tipinde başka modüllerin de yörüngeye gönderilmesinin planladığını açıklarken, "Tiangnog-1" modülünün Çin'in ilk insanlı istasyonu mu, yoksa test modülü mü olarak kullanılacağını belirtmediler.



Şinhua ajansı, 2011'de uzaya fırlatılması öngörülen "Şenzu-8"in "Tiangnog-1" ile kenetlenmesinin yerden kontrol edileceğini de bildirdi.



Çin, Eylülde, "Uzun Yürüyüş II-F" roketinin taşıdığı "Şenzu-7" uzay aracı ile 3 astronotu uzaya göndermiş ve ilk uzay yürüyüşünü başarıyla yerine getirmişti.



Ay uydusu yüzeye çarptı



Öte yandan, Şinhua ajansı, Çin'in Ay'ın yörüngesinden yüzey araştırmaları yapan "Chang'e-1" aracının, 16 ay süren görevinin ardından kontrollü bir şekilde düşürüldüğünü bildirdi.



Habere göre, Ulusal Savunma İçin Bilim, Teknoloji ve Endüstri Devlet İdaresi yetkilileri, Çin'in doğusundaki Şingdao ve Kaşgar'daki kontrol merkezlerinin denetiminde Ay uydusunun bugün Ay yüzeyine çarptığınıbelirttiler.



Ay'a insan göndermek isteyen Çin, Ay yüzeyinde stereo radar ve diğer cihazlarıyla gözlemler yapan uydusunu Ekim 2007'de "Uzun Yürüyüş III-A" roketiyle uzaya göndermişti.