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Spor

Çin'den Quaresma'ya müthiş teklif; transfer her an gerçekleşebilir

Hangi Çin kulübünün bu teklifi yaptığı ise henüz bilinmiyor

21 Temmuz 2018 19:15

İsmi henüz açıklanmayan bir Çin kulübünün Quaresma için Beşiktaş'ın kapısını çaldığı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'a 8 milyon Euro bonservis teklif eden Çinliler, Portekizli yıldıza da yıllık 9 milyon Euro gibi yüksek bir ücret önerdi.

beIN Sports muhabiri Gürler Akgün'ün aktardığı bilgilere göre; Quaresma ve Beşiktaş'ın da bu transfere sıcak bakıyor. Quresma'ya ve Beşiktaş'a önerilen yüksek rakamlar ise bu transfein en iştah kabartıcı tarafı olarak göze çarpıyor. 

Önümüzdeki günlerde bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

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