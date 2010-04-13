Çin'den Obama'ya 5 maddelik öneri

T24-

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, Hu görüşmede, Çin-ABD ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için beş maddelik öneride bulundu. Bu maddeler şöyle sıralandı:



"İkili ilişkileri doğru yönde kararlılıkla geliştirmede ısrar etmek ve ilişkileri somut adımlarla istikrarlı şekilde korumak; Birbirlerinin temel çıkarlarına ve hassasiyetlerine saygı göstermek. Bu kapsamda Çin, ABD'nin sözünü tutarak, Tayvan ve Tibet sorunlarına titizlikle yaklaşmasını bekliyor; Çeşitli düzeylerdeki temasları korumak; Yapıcı işbirliğinin derinleştirilmesi; Önemli uluslararası ve bölgesel sıcak sorunlar hakkındaki teması ve koordinasyonu güçlendirmek."





ÇİN'İN İTHALAT BEKLENTİSİ



Çin ve ABD'nin işbirliğini güçlendirerek, uluslararası ekonomik ve finansal istikrarı ortaklaşa korumaları gerektiğine işaret eden Hu, aynı zamanda ABD'nin Çin'e ithalatı artırmayı amaçlayan önlemler almasını beklediklerini ve ikili ticaretin daha dengeli şekilde gelişmesini sağlamaya hazır olduklarını belirtti.



Hu, ABD'nin Çin'e ihracatı artırmasını, özellikle yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatına yönelik sınırlamaları gevşetmesini istediklerini kaydetti.





YÜENİN DEĞERİ



Hu, ayrıca Çin'in para birimi yüenin değerinin oluşum mekanizmasındaki reformu kararlılıkla sürdüreceklerini, somut reform önlemlerini dünya ekonomisindeki değişikliklere ve Çin'deki ekonomik duruma göre belirleyeceklerini söyleyerek, reformun dıştan gelen baskıyla yürütülmeyeceğini ifade etti.



Şinhua haber ajansının bildirdiğine göre, Başkan Obama, ABD ve Çin'in işbirliğini güçlendirerek ortaklık ilişkileri kurmasının iki tarafa olduğu gibi, tüm dünyaya da yarar sağlayacağını belirtti.

Obama, ABD'nin iklim değişikliği ve terörle mücadele gibi çok taraflı konularda Çin'le işbirliğini güçlendirerek, ortaklaşa çözüm arayacağını söyledi.



Haberde, Obama'nın "Tek Çin" politikasını sürdüreceklerini ve Çin'in egemenliği, toprak bütünlüğü ve temel çıkarlarına saygı göstererek, hassas konulara titizlikle yaklaşacaklarını yinelediği kaydedildi.