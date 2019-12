Çin'den Malatya'ya milyar dolarlık yatırım

T24- Çin'in dünyaca ünlü güneş enerjisi firması Albright International Trade de Malatya'ya 1,5 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Zaman'ın haberine göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşen şirket yetkilileri, güneş enerjisini elektriğe, sektördeki diğer firmalardan daha ucuza çevirmeyi hedefliyor.

Elektrik dağıtım özelleştirmelerinin ardından enerji sektörü için önemli bir yatırımın daha kapısı aralandı. Yenilenebilir Enerji Kanunu daha Meclis sürecini tamamlamadan yatırımcılar sıraya girmeye başladı. Çin'in dünyaca ünlü güneş enerjisi firması Albright International Trade Co. şirketinin Türkiye distribütörü Bayram Şahin, yatırım konusunda anlaşma sağlandığını belirterek, firma temsilcilerini önümüzdeki günlerde Türkiye'ye davet edeceklerini bildirdi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile de önceki hafta görüşen şirket yetkilileri, güneş enerjisini sektördeki diğer firmalardan daha ucuza üretmeyi planlıyor. Meclis'te bulunan tasarıda herhangi bir değişiklik olmaz ise Enerji Bakanlığı rüzgâr enerjisinin 1 kilovatsaati (KWh) için 5,5 Euro/cent, güneş enerjisinin 1 kWh'ı için ise 12 dolar/cent verecek. Sektörde faaliyet gösteren yerli ve yabancı birçok firma, bu rakamın artırılması gerektiğini öne sürüyor.



Yatırıma ilişkin tüm bağlantıların ve işbirliği protokollerinin tamamlandığını belirten Bayram Şahin, tasarının Meclis sürecinin bitmesini beklediklerini söyledi. Lisans verilirken bu işin ticaretini yapan firmalar ile gerçek yatırımcıların ayrılması gerektiğine de dikkat çekerken, Çinli şirket temsilcilerinin yapılan görüşmenin ardından kısa sürede Türkiye'ye geleceğini aktardı. Şahin, "Yenilenebilir Enerji Yasası çıktıktan sonra lisans verilirken firmaların fiyat konusunda yarıştırılması lazım. Enerji Bakanlığı, hangi firma bir cent dahi ucuza veriyor ise onu tercih etmeli." dedi.

Söz konusu yatırımı Türkiye'ye çekmek için üç yıldır çalışan AK Parti Malatya Milletvekili ve Dışişleri Komisyon Üyesi Mehmet Şahin, yatırımın binlerce kişiye istihdam sağlayacağını kaydetti. Türkiye'ye ucuz enerji temin edecek yatırımların peşinde olduklarını aktaran Mehmet Şahin, "Umarım 'Yenilenebilir Enerji Kanunu' çıkar çıkmaz bu projemiz de hayata geçer ve Malatya'mız layık olduğu yere gelir." değerlendirmesinde bulundu. Milletvekili Şahin, daha önce Anemon Grubu'nu Malatya'ya getirmişti. Hal binasının 60 milyon liraya yabancı ortaklı bir firmaya satılmasıyla belediyeye önemli bir kaynak sağlanmasına katkıda bulunmuştu.

Yeni kanun teklifiyle yenilenebilir enerji teşviklerinden faydalanacak yatırımcıların her yıl en geç 31 Ekim tarihine kadar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) başvurmaları gerekiyor. 31 Aralık 2015'ten önce işletmeye giren yenilenebilir enerji tesisleri, güneş enerjisi hariç olmak üzere on yıl teşvikten faydalanabilecek. Güneşte ise 31 Aralık 2012'den önce işletmeye girenlere 15 yıl, bu tarihten sonra işletmeye girecek olanlar için de her yıl birim fiyat Bakanlar Kurulu kararıyla en fazla yüzde 8 olmak üzere azaltılarak uygulanacak.