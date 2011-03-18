Çin'den Japonya'ya: Nükleer kriz konusunda bilgi verin

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Japonya tufanın ardından yaralarını sarmaya çalışıyor - FOTO GALERİ

Soğutma çalışmalarına devam

ABD kaygılı



Ölü sayısı 5178'e çıktı



İyotlu tuz akını



Daily Telegraph: 48 saatten az kaldı

Pekin, Japonya'da 9.0 büyüklüğündeki depremin ardından güvenlik standartları gözden geçirilene kadar kendi nükleer santral inşaatlarını askıya aldığını açıklamıştı. Çinli yetkililer mevcut santrallerin de yeniden teftiş edileceğini açıkladı. Çin elektrik ihtiyacının yüzde 2'sini nükleer enerjiden karşılıyor ancak dünyada en fazla reaktör inşa edilen ülkelerin başında geliyor. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jiang Yu, "Japon tarafının tahliyeler konusunda ve durumun boyutlarına ilişkin tahminlerini halka vakitlice ve açık şekilde bilgi vermesini umduklarını" söyledi. Ancak Japonya ile ilişkileri genellikle engebeli olan Çin, doğrudan Japonya'nın şeffaflığına bir eleştiri getirmedi.Sözcü Jiang ayrıca Tokyo'ya 20 bin ton yakıt ve 4,5 milyon ABD doları değerinde de başka yardımlar yaptıklarını ifade etti. Eylül ayında, Doğu Çin denizinde, iki ülkenin de hak iddia ettiği adalar yakınında bir Çin balıkçı gemisine el konulması sonrasında Çin-Japonya ilişkileri gerilmişti.Geçen hafta meydana gelen deprem ve tsunamide hasar gören Fukuşima Daiiçi nükleer santralinde soğutma çalışmalarına hız verildi. Askeri helikopterler yakıt çubuklarının eriyip radyasyon yaymasını önlemek için santraldeki rektörlerden ikisine tonlarca su boşalttı. Buna ek olarak soğutma çalışmalarında basınçlı suyun kullanılması da planlanıyor. Daha önce tesisin çevresindeki radyasyon seviyesinin aşırı derecede yüksek olması nedeniyle helikopterlerin devreye sokulmasından vazgeçilmişti.Bu arada, Amerika Birleşik Devletleri, santraldeki kriz konusunda kaygı belirtti. Amerikan Nükleer Denetleme Komisyonu Başkanı Gregory Jaczko, reaktörleri soğutarak radyasyon sızıntısını önleme çabalarının sonuçsuz kalmaya başladığını söyledi. Santral çalışanlarının ölümcül seviyede radyasyona maruz kalabileceklerini kaydeden Amerikalı yetkili, reaktörlerden birinde, kullanılmış yakıt çubuklarının depolandığı havuzun aşırı ısınma nedeniyle tamamen susuz kaldığını düşündüklerini söyledi. Japonya'daki Amerikan askerlerinin bir bölümüne radyasyonun olası etkilerine karşı poatsyum iyodür tabletleri verilmeye başlandı. Amerikan yönetimi ayrıca vatandaşlarını santralin 80 kilometre uzağında durmaya çağırdı. Japonya santralin 20 kilometre kadar çevresinde yaşayanları tahliye etmişti.Ölü sayısının 5178'e çıktığı açıklandı. Polise göre 8606 kişi de kayıp. Daha fazla yardım almaya başlamalarına karşın ağır kış koşulları felaketzedelerin sıkıntılarını daha da artırıyor. Fukuşima Valisi, tahliye merkezlerinde felaketzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanamadığını söyledi.Japonya kaynaklı nükleer tehlike ve radyasyon sızıntısı nedeniyle büyük paniğin yaşandığı Çin'de halk, marketlerde tuz stoklarının tükenmesi üzerine toptancılaırın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Marketlerde tuz bulmayı başaramayanlarsa, iyot içeren soya soyuyla yetinmek zorunda kaldı. ABD'de de market ve eczanelerde iyot kapsüllerinin bulunduğu raflar boşaldı. İyot stoklarının tükenmesi üzerine 14 iyot tableti içeren kutuların fiyatı, internette ve karaborsada 500 doları geçti. Potasyum iyotu, nükleer tehlike nedeniyle radyasyon sızıntısı sonucu ortaya çıkan radyoaktif iyotun tiroitte tutulmasını ve zehirlenmeyi önlemek üzere kullanılıyor. Dünya Sağlık Örgütü ise iyotun radyasyon bulutu içindeki tüm maddelere karşı koruyucu etkiye sahip olmadığını belirtirken, fazla iyot kullanımının tehlikeli olabileceği uyarısında bulunuyor.İngiliz Daily Telegraph gazetesi Fransız nükleer uzmanlara dayanarak Çernobil benzeri bir nükleer faciayı önlemek için 48 saatten az bir zamanın kaldığını yazdı.Gazete dün kullanılmış yakıt çubuklarının muhafaza edildiği bir havuzun aşırı ısınma nedeniyle tamamen susuz kalmasından sonra felaketi önleme umutlarının azaldığını kaydetti. Bazı ülkelerin vatandaşlarına Tokyo'yu terk etme çağrısı yaptığını anımsatan gazete, Avrupa Birliği'nin üye ülkelerden Japonya'dan ithal edilen gıda ürünlerine radyasyon incelemesi yapmasını istediğini belirtti.