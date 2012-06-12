Çin'den insanlı uzay aracı atağı

Çin, uzaya üç taykonotu taşıyan insanlı uzay aracını göndermeye hazırlanıyor. Rusya ve ABD'nin ardından uzaya insan yollayan üçüncü ülke olan Çin, uzay istasyonu inşa çalışmalarını sürdürüyor.

Çinli yetkililer, 3 taykonotu uzaya göndermeye hazırlandıklarını açıkladılar.

Çin'in resmi Şinhua haber ajansının verdiği bilgilere göre, haziran ayı ortasında gerçekleşecek olan fırlatmada Şenzu-9 adlı aracı destekleyecek roketler, Çin'in kuzeybatısında yer alan çöllük arazide konuşlandırılmış durumda.

Çin'in insanlı uzay programının şef yardımcısı Niu Hongguang, uzaya gönderilecek taykonotlardan birinin kadın olabileceğini açıkladı. Hükümet yetkilileri, 2010 yılında yaptıkları bir açıklamada hava kuvvetlerinde görevli iki kadın pilotun programa dahil edildiklerini söylemiş fakat başka detay aktarmamıştı.

2003 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde uzay programını yürüten Çin, Rusya ve ABD'nin ardından uzaya insan yollayan üçüncü ülke olmuştu.

Projenin asıl hedefi, Çin'in uzayda inşa etmeye çalıştığı istasyonu 2020 yılına dek tamamlamak. Geçtiğimiz yılın kasım ayında Şenzu-8 adlı insansız uzay aracı Tiangong-1modülüyle uzaktan kumanda aracılığıyla kenetlenmiş ve istasyonun yapımı için çalışmalar başlatılmıştı. (Deutsche Welle Türkçe)