Çin'den ABD'ye telefon

T24- Çin Devlet Başkanı Hu Cintao, ABD Başkanı Barack Obama'yı telefonla arayarak iki ülke arasında sağlıklı ilişkiler olmasını istediğini dile getirirken, Obama ise Çin'e İran'ın nükleer programıyla ilgili sorun konusunda uyum çağrısı yaptı.



Çin televizyonu, Hu'nun Obama'ya, iki hükümetin sağlıklı ilişkiler geliştirme üzerinde odaklanması gerektiğini söylediğini ve görüşmeler yoluyla ticari konular üzerinde durulması gerektiğinin altını çizdiğini duyurdu.





Hu'nun ayrıca, Pekin'in Tibet ve Tayvan konusundaki hassasiyetini bir kez daha Obama'ya hatırlattığı ve bu konuların iyi ilişkiler için "hayati önemde" olduğunu vurguladığı da kaydedildi.







Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Obama'nın Hu'yu, İran'ın nükleer programıyla ilgili sorun konusunda uyumlu şekilde çalışmaya davet ettiği bildirildi.