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Dünya

Çin'den ABD'ye misilleme: 128 ürüne gümrük vergisi

"Çin ile ABD arasındaki işbirliği tek doğru seçenek"

02 Nisan 2018 12:02

ABD Başkanı Donald Trump'ın mart başında yabancı ülkelerden ithal edilen çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi getirme kararı almasının ardından, Çin'den ABD'den ithal edilen ürünlere misilleme geldi. Çin aralarında donmuş domuz eti ve şarabın da olduğu ABD'den ithal edilen 128 ürüne yüzde 25'e varan ek gümrük vergisi getirdi.

Çin resmi haber ajansı Şinhua kararın Devlet Konseyi'nin gümrük vergileri komisyonu tarafından alındığını ve bugünden itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Çin ile ABD arasında bir süredir 'ticaret savaşı' tartışması devam ediyordu. Trump yönetimi mart başında 'uşusal güvenliğine yönelik tehditleri bertaraf etmek' amacıyla yabancı ülkelerden ithal edilen çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi getirme kararı almıştı.

Ayrıca Çin'den ithal edilen mallara 'yıllarca süren fikri mülkiyet hırsızlığına karşılık olarak' 60 milyar dolarlık gümrük vergisi getirmeyi planladığını da açıklamıştı. Bu ürünlerin listesi netleşmemişti.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD'nin önlemleri sadece birkaç ülkeye yönelik. Önlemler çok taraflı ticari sistemin köşe taşı olan ayrımcılık yapmama ilkesini ciddi şekilde ihlal ediyor ve Çin tarafının çıkarlarını ciddi şekilde bozuyor" dendi.

Trump birçok kez Çin'in ABD ile olan ticaret fazlasını hedef almış ve başkanlık kampanyası sırasında bu açığı indirecek adımlar atmayı vaat etmişti.

Hangi ürünler yer alıyor?

Çin, ABD'den ithal edilen donmuş domuz eti ve alüminyuma yüzde 25'lik, fındık, taze ve kuru meyve, ginseng ve şarabın da aralarında olduğu diğer ürünlere ise yüzde 15'lik ek gümrük vergisi uygulayacak. 

Çelik çubukların gümrük vergilerinde de yüzde 15'lik artış olacak.

"Çin ile ABD arasındaki işbirliği tek doğru seçenek"

Çin Ticaret Bakanlığı açıklamasında, "Çin ile ABD arasında bu ürünlerin ticaretini normal seyrine yerleştirmek için ABD'nin bir an önce Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ihlal eden önlemleri geri çekmesini umuyoruz. Dünyanın en büyük 2 ekonomisi olan Çin ve ABD arasındaki işbirliği tek doğru seçenek" ifadeleri de  kullanıldı.

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