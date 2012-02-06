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Ekonomi

Çin'den "vergi ödeme" yasağı ŞANGHAY (A.A)

06 Şubat 2012 21:28

-Çin'den "vergi ödeme" yasağı  ŞANGHAY (A.A) - 06.02.2012 - Çin, ülkedeki havayolu şirketlerine "AB'nin empoze ettiği karbon vergisini" ödemeyi yasakladı. Çin Sivil Havacılık Dairesi AB tarafından uygulanan karbon emisyonları hususundaki verginin Çin'in havayolu şirketlerinin ödemesine izin verilmeyeceğini ve navlun, zam gibi hususların hükümet izni olmaksızın yapılmayacağını belirtti. Yapılan açıklamada yetkinin Çin Devlet Konseyi tarafından verildiği ve Çin'deki tüm havayolu şirketlerini kapsadığı ifade edildi. AB'nin yürürlüğe girecek sistemine göre AB'ye giriş ve çıkış yapan havayolu şirketleri uçak başına vergi ödemesi öngörülüyor. Bu sistemin yürürlüğe girmesi durumunda bilet fiyatlarında da artışa gidilebileceği tahmin ediliyor. Açıklamada, AB'nin havayolu şirketlerine bu tür vergi empoze etmesine Çin'n net olarak karşı olduğu belirtildi. Çin'in farklı platformlarda da bu konu hakkındaki çekincelerini bildirdiği kaydedilen açıklamada, Çin'in bireylerin ve şirketlerinin çıkarlarını korumak için gerekli önlemleri alacağı ifade edildi.

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