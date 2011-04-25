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Dünya

ÇİN'DE KONFEKSİYON ATÖLYESİNDE YANGIN: 17 ÖLÜ PEKİN (A.A)

25 Nisan 2011 11:08

-ÇİN'DE KONFEKSİYON ATÖLYESİNDE YANGIN: 17 ÖLÜ PEKİN (A.A) - 25.04.2011 - Çin'in başkenti Pekin'in banliyösündeki bir konfeksiyon atölyesinde çıkan yangında en az 17 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı bildirildi. Başkentin güneyindeki Daşing bölgesindeki dört katlı binada yerel saatle 01.00'de (TSİ 20.00) başlayan yangına 27 itfaiye arabasıyla 200 itfaiyeci müdahale etti.  Yangın bir saatte söndürüldü. Polis, yangının binanın birinci katındaki çalışma ruhsatı olmayan atölyede çıktığını açıkladı. Diğer katlarda işçilerin kaldığı belirtildi. Şinhua haber ajansının haberinde yangının nedeniyle ilgili bilgi verilmedi. Çin Komünist Partisi Pekin Belediyesi Komitesi Sekreteri Liu Çi ve Belediye Başkanı Guo Cinlong, soruşturmayı yönetmek için yangın yerine gitti.

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